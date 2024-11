Sport.quotidiano.net - Ternana, Corradini salta alcune partite . Assist di Aloi ad Abate: "Mentalità vincente"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nuovo problema a centrocampo: Giovannisarà costretto are. La Società rossoverde comunica infatti che il calciatore si è procurato la frattura scomposta del 4° metacarpo della mano sinistra durante la gara di Carpi (non era rientrato in campo dopo l’intervallo). Si rende dunque necessario un intervento di osteosintesi che sarà effettuato sabato prossimo a Villa Stuart dal dottor Massimo Massarella. L’assenza di, fin qui titolare a tutti gli effetti con 14 presenze dal primo minuto e un rendimento notevole, è senza dubbio un problema rilevante perche potrebbe essere obbligato a rivedere qualcosa nei meccanismi della zona centrale in cui il mediano di Orvieto si è sempre rivelato valido interprete. Il tecnico può contare su de Boer che è in forte crescendo e suormai tornato sui livelli che gli competono dopo lo stop per infortunio.