Sport.quotidiano.net - Tennis, la verucchiese parlerà agli alunni della scuola Rodari. Bronzetti sale in cattedra dopo il trionfo nella Billie Jean King Cup

Luciaè pronta ad abbracciare idealmente la sua Villa Verucchio, ma non sarà una festa in piazza a fare da cornice alle celebrazioni per laCup appena conquistata dallata con la ma dell’Italia. L’appuntamento, infatti, è per sabato prossimo, 30 novembre, ma all’auditoriumelementare, alle ore 11. Un modo per restare uniti, vicini, e per raccontare le imprese fantastiche, da protagonista, di Lucia. Già, perché il ruolo divittoria dell’Italia non è stato affatto da comprimaria. A Malaga, le azzurre hanno battuto nei quarti il Giappone, ma la seconda singolarista, in quel caso, è stata Cocciaretto. Dalle semifinali è cambiata la sceltacapitana Garbin, che ha optato perassieme a Paolini nei singolari e alla collaudata coppia Paolini-Errani per il doppio.