Ilveggente.it - Sinner, figuraccia in mondovisione: tradimento clamoroso

non se l’aspettava, ma è successo: non si è mossa di un centimetro da lì.Difficile trovare qualcuno che meriti di godersi le vacanze più di Jannik. L’altoatesino, fatta eccezione per qualche brevissima parentesi, ha vissuto una stagione talmente intensa che farebbe bene, adesso, a staccare la spina il più a lungo possibile. Cosa che però, conoscendolo, non farà. Convinto com’è che si possa sempre migliorare, tra qualche giorno appena sarà di nuovo in campo ad allenarsi in vista della prossima stagione.in(LaPresse) – Ilveggente.itE poco importa che abbia concluso il 2024 regalandosi due gioie paragonabili a quelle che a gennaio e a settembre aveva gustato aggiudicandosi due prestigiosissimi Slam. La vittoria alle Finals e quella in Coppa Davis non avranno di certo saziato un campione del suo calibro, alla costante ricerca del brivido che solo la competizione è in grado di dare agli atleti.