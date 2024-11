Liberoquotidiano.it - "Rischiamo di prenderle, come dobbiamo difenderci": le sparate di Romano Prodi su Donald Trump

Mancava il commento dialla vittoria died eccolo servito. Per il già due volte presidente del Consiglio "non metterà le dogane subito ma colpirà i singoli paesi nei prodotti che stanno più a cuore, lo champagne francese, i formaggi italiani: o noi facciamo la difesa insieme o le prendiamo e basta". Intervenendo al Forum Coldiretti a Roma, il presidente di Fondazione per la collaborazione tra i Popoli è convinto che "il problema è il fatto che l'Europa è un meraviglioso pane ma è mezzo cotto e mezzo crudo, e non piace". Si è detto che "sarà contro l'Europa ma attenzione, - ha aggiunto - ma Kamala Harris non ha mai nominato l'Europa in nessuno dei suoi discorsi, quindi noi non esitiamo proprio.". In ogni caso non resta che stare ad aspettare: "Adesso vediamo cosa decide