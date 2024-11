Perché l’ha lasciato Jannik Sinner e Anna Kalinskaya spunta il vero motivo della rottura

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ecco”.il. La relazione traè giunta al termine, e le motivazioni dietro questa separazione sembrano legate alla difficoltà di bilanciare il tennis e la vita privata., attualmente numero uno del mondo, è noto per il suo estremo impegno nello sport, che richiede dedizione assoluta e lascia poco spazio per le relazioni personali, ma non sembrerebbe tutto. Questo focus totalizzante potrebbe aver reso complicata la costruzione di un rapporto duraturo, nonostante la comune carriera tennistica di entrambi.>> “Il collaboratore di.”., il retroscena sull’addio più chiacchierato del momentoMa sì, sembrerebbe esserci di più. Indizi sulla crisi sono emersi negli ultimi mesi., che in passato aveva sostenutodurante i tornei, non era presente alle ATP Finals di Torino, evento cloustagione del tennista italiano.