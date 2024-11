Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita alla Novarese: "Rilanciamo la zona sud"

Il Comune vuole acquisire il Talassoterapico per avviare la grande riqualificazione insud considerando anche il ritornodella ex colonia. Se ne parla da tanti anni ma c’è sempre stato un ostacolo nel procedere con un grande progetto di rilancio dell’intera area, considerando entrambe le strutture. "Oggi ci troviamo in una condizione di duplice proprietà - spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad -, il che rende tutto più complesso visto che abbiamo a che fare con scadenze differenti. Una situazione che rende difficile intercettare capitali privati. Con questo accordo si aprono nuove prospettive". Ecco spiegato il perché. Oggi il Comune può trattare per il rilancio dellamentre la struttura e la superficie su cui insiste Rimini Terme, ovvero il Talassoterapico, e’ un immobile su un’area di 16mila meri quadrati appartenente allo Stato per il quale il Comune ha una concessione che termina nel 2031.