L’Office Siren è ancora la tendenza preferita delle celeb

Nato su TikTok, l’Officeè il trend che replica il guardaroba da ufficio con un tocco di sensualità. A lanciare laè stata Bella Hadid, seguita dacome: Kaia Gerber, Kylie Jenner e molte altre.Per Kendall Jenner, tailleur Phoebe Philo e ballerine. Il tocco office? Il décolleté nudo sotto la giacca. Kaia Gerber sceglie un completo nero doppiopetto di Chloé da cui fa capolino una bralette di pizzo. Look da ufficio in versione mini per Kylie Jenner: corto il trench, cortissima la gonna, abbinati a occhiali da vista e borsa nera firmati Miu Miu. Adottano lo stile office syren anche Bella Hadid, Iris Law e Jennifer Lopez. Tutti i look nel video di Amica.it. GUARDA LE FOTOLe star sposano l’office: il look da ufficio ispirato agli anni 90 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA L’Officeè () laAmica.