Inchiesta Curve, il Milan e Davide Calabria cosa rischiano? Multa o penalizzazione

L’sulledi Inter eè arrivata anche sulla scrivania della Procura Federale, c’è anche il nome di.Ilarriva alla gara contro l’Empoli dopo lo scialbo pareggio senza reti a San Siro contro la Juventus, Paulo Fonseca non sta riuscendo a dare un equilibrio difensivo alla squadra. La quale subisce troppi goal concedendo molte occasioni agli avversari, anche contro lo Slovan Bratislava sono stati subiti due goal. Da adesso in poi, però, l’obiettivo del Diavolo dovrà essere difendere meglio.Oltre al campo ci sono anche da considerare le notizie che vengono da fuori, ossia la vicenda dei loschi affari di alcuni componenti delladi Inter e. Il procuratore Federale Chiné l’1 ottobre aveva formulato la richiesta per accedere agli atti, e adesso inizieranno gli accertamenti per capire se le condotte dei due clubesi ha violato oppure no le normative del regolamento sportivo.