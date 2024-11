Sport.quotidiano.net - Il ritorno del capitano goleador: "Leon, sono qui per vincere"

Così, all’improvviso, è riapparso in campo Mattia Bonseri., bomber, uomo simbolo e chi più ne ha più ne metta, della. In una realtà di Eccellenza stiamo parlando di un ragazzo a cui i giovanissimi del settore giovanile chiedono l’autografo e (i genitori) acquistano allo store la sua maglia numero nove. La popolarità se l’è presa a suon di gol (tantissimi), leadership e soprattutto buone maniere che nel calciocosa rara, oramai. È stata una domenica perfetta allaArena. Cinque reti alla capolista Mapello, campionato riaperto (o meglio, evitata la sua chiusura perché in caso di vittoria esterna i bergamaschi sarebbero andati a +12) ein campo, solo per una manciata di minuti nel recupero, a cinque mesi di distanza dall’intervento chirurgico del suo eroe. E adesso le cose cambiano veramente per il girone B.