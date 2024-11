Il doping di Swiatek | la ricostruzione dettagliata e le differenze con il caso Sinner

Leggi su Sportface.it

“Lunedì 12 agosto 2024, prima di partecipare al WTA 1000 di Cincinnati, la giocatrice Igaè stata sottoposta a un test antifuori competizione. Il Laboratorio ha rilevato la presenza nel campione A1452034 di trimetazidina (TMZ)”. La notizia deldi Igascuote di nuovo il mondo del tennis, alle prese con quello che suona come un déjà vu. Dopo lo shock legato alla vicenda di Jannik, in modo altrettanto inaspettato è l’ex numero 1 del mondo WTAa finire sotto i riflettori. A differenza dell’italiano, la polacca ha saltato alcuni tornei e si è vista infliggere dall’ITIA una squalifica di un mese. La sospensione è stata parzialmente scontata tra il 12 settembre e il 4 novembre, con il periodo rimanente prolungato fino al 4 dicembre, di fatto non ci sarà un’assenza significativa dal circuito.