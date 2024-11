Farina trovato glifosato in queste 4 marche conosciutissime su 14 analizzate | le trovi in vendita questi supermercati | La lista!

Leggi su Donnaup.it

Un’indagine svolta in Italia dal Salvagente su 14 marchi diha evidenziato che in 11 campioni sono state riscontrate tracce di. Sebbene le quantità rilevate siano tutte entro i limiti consentiti dalla normativa, resta il desiderio di poter consumare farine completamente prive di residui di pesticidi.in(su 14) secondo l’ultimo test de Il Salvagente!Un recente studio condotto dagli esperti della rivista Il Salvagente ha portato alla luce un dato allarmante: su 14 marchi dianalizzati, ben 11 contengono tracce di. Questo erbicida, largamente utilizzato in agricoltura, è al centro di numerose controversie ed è stato classificato come “probabile cancerogeno” dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.