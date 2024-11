Gaeta.it - Due giorni di eventi al cinema Posillipo: Napoli raccontata attraverso il cinema e il teatro

Facebook WhatsAppTwitter Un appuntamento imperdibile per gli appassionati die cultura si svolgerà aldisabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. Ingresso gratuito per due giornate incentrate su “A spasso con. ASC – I mestieri dello spettacolo raccontano”, una manifestazione che unisce proiezioni e discussioni con professionisti del settore. L’evento è co-finanziato dalla Regione Campania e dalla Fondazione Film Commission Regione Campania, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire la bellezza e l’importanza della città in ambitotografico e teatrale.Programma dell’evento: Proiezioni e talkNell’ambito di questa iniziativa, il programma prevede la presentazione di due film di grande rilevanza per il panorama napoletano. La prima proiezione avrà luogo il 30 novembre con “ShakespeaRe di”, una pellicola che fonde il genio di Shakespeare con la cultura partenopea.