Gaeta.it - Da Torino a Sharm El Sheikh: Neos lancia la nuova rotta primaverile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, la compagnia aerea italiana, ha avviato le vendite per il trasferimento diretto daEl, una tra le più belle località del Mar Rosso. Questo nuovo volo, che prenderà il via il prossimo 17 aprile e continuerà fino all’8 maggio 2025, offre ai passeggeri la possibilità di sfruttare i ponti festivi primaverili per una fuga al sole, rendendo questa offerta particolarmente attraente per i viaggiatori piemontesi.Dettagli sullae sui voli programmatiIl volo daElsarà operato ogni giovedì, rendendo semplice raggiungere questa meta turistica egiziana, nota per le sue acque cristalline e i meravigliosi fondali marini. Non è solo un’opportunità per una pausa dal lavoro quotidiano, ma anche un’ottima occasione per festeggiare eventi come Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio in un contesto idilliaco.