Lortica.it - Consiglio Comunale di Arezzo del 28 novembre 2024

Leggi su Lortica.it

Interrogazioni su caporalato, infrastrutture, sicurezza urbana e opere pubblicheDurante ildel 28, sono state affrontate diverse interrogazioni:Caporalato e sfruttamento lavorativo: Il consigliere Michele Menchetti ha chiesto al sindaco di intervenire per evitare il rischio di fenomeni di sfruttamento nel settore orafo aretino.Percorsi pedonali attorno alla Fortezza Medicea: Egiziano Andreani ha richiesto aggiornamenti sui progetti per migliorare i percorsi e canalizzare le acque piovane. L’assessore Casi ha confermato lo sviluppo di interventi in collaborazione con la Soprintendenza.Degrado dell’area Lebole: Francesco Palazzini ha denunciato il mancato rispetto delle ordinanze da parte della proprietà, sollecitando azioni per migliorare estetica e sicurezza.