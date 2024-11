Amica.it - Che cos’è il dermaplaning?

Un viso più luminoso, levigato e sano è il desiderio di molte donne. Tra i trattamenti estetici che donano questi risultati c’è il. Di cosa si tratta?Ilviso è una particolare tecnica di esfoliazione che aiuta a eliminare le cellule morte e la peluria. Si effettua per mezzo di un apposito strumento, ovvero una lama che viene impiegata in modo da mantenere un angolo di 45 gradi. Particolarmente adatto per chi ha cicatrici da acne, pelle opaca, pelle secca, pelle danneggiata dal sole (macchie solari) o rughe sottili. Nel video di Amica.it, si scoprono ulteriori informazioni. GUARDA LE FOTOTutti i prodotti viso e corpo con acido glicolico: anti-macchia e leviganti Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Cheil? Amica.