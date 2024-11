Ilrestodelcarlino.it - Bove, entusiasmo e avvertenza per la Vis:: "Tutto meraviglioso, ma ora restiamo umili"

"Sono stato accolto da un gruppo incredibile. A Pesaro ho trovato una famiglia unita". Con queste parole il difensore Davidedescrive il suo primo approccio con l’ambiente Vis. Giunto a Pesaro dopo le diverse esperienze in Lega Pro con le maglie di Novara, Avellino e Crotone, il ventiseienne campano rivela: "A Pesaro mi sto trovando bene. La città è fantastica ed in gruppo regna una bellissima atmosfera. Fin dal primo momento ho avuto ottime sensazioni. All’ interno dello spogliatoio ho infatti trovato persone uniche che mi hanno subito accolto in questa grande famiglia. Qui nessuno si sente escluso. Tutti infatti lavorano al massimo delle proprie possibilità con una continua voglia di migliorarsi". In questo gruppoè riuscito a contraddistinguersi fin da subito, risultando un elemento imprescindibile per Stellone imprescindibile: "Il mister è di categoria superiore.