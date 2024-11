Sport.quotidiano.net - Baseball. Elezioni Fibs, Bissa è il nuovo vicepresidente

Buone notizie in prospettiva per l’UnipolSai Fortitudo Bologna che, nella prossima stagione, potrà contare su Fabio Betto come manager (era il pitching-coach) e su Daniele Frignani come direttore sportivo (fino a pochi mesi fa era in manager). Nello staff tecnico, come annunciato, anche Juan Carlos Infante. Ma nelle scorse settimane ci sono state anche ledelconsiglio federale. Marco Mazzieri, che è stato anche ct della nazionale, è stato eletto alla presidenza. E il numero uno della Fortitudo, Pierluigi, che faceva parte della cordata Mazzieri, è stato nominatodella federazione.