Atalanta ora puoi guardare verso l’alto | entrare tra le prime 8 non è utopia

Berna (Svizzera). L’obiettivo dichiarato dell’ai nastri di partenza della Champions League era dinelle24, di portarsi a casa la qualificazione al playoff per gli spareggi e poi, come sempre, giocarsela a viso aperto senza paura contro chiunque, perché Dublino ha insegnato che talvolta i sogni si realizzano, se ci credi davvero.Ecco, quando siamo a cinque giri su otto, la classifica pone i nerazzurri in una situazione tale per cui non solo il passaggio del turno è garantito grazie all’1-6 inflitto allo Young Boys al Wankdorf, ma anche il salto diretto agli ottavi di finale, entrando tra le8, non è più. D’altronde i nerazzurri sono al 5º posto, dietro solo a Liverpool, Inter, Barcellona e Dortmund.Partiamo da un presupposto molto semplice e scontato: con questa classifica unica, fare calcoli è impossibile.