Visita istituzionale presso il carcere di Avezzano | focus su problematiche e iniziative sociali

Facebook WhatsAppTwitter Marianna Scoccia, consigliere della Regione Abruzzo, hato la Casa Circondariale diper discutere varieche affliggono la struttura e per analizzare lemesse in atto a supporto dei detenuti. Durante l’incontro con la direttrice Maria Celeste D’Orazio, sono emerse criticità rilevanti che necessitano di azioni tempestive e mirate da parte delle istituzioni competenti.Criticità nella gestione della casa circondarialeLa Casa Circondariale diha attualmente rilevanti difficoltà operative, principalmente dovute alla carenza di personale sanitario e amministrativo. Nel corso della, Scoccia ha preso atto della situazione allarmante, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza sanitaria durante la notte. La mancanza di medici e infermieri, infatti, rende complessa la gestione di eventuali emergenze sanitarie che potrebbero verificarsi quando il numero di operatori è ridotto.