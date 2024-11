Ilgiorno.it - Un ciclista di 75 anni investito da un’auto a Rho: le sue condizioni sono critiche

La scia di sangue sulle strade dell’hinterland milanese non si ferma. Stavolta, a lottare fra la vita e la morte è un uomo di 75, ilche ieri mattina è stato travolto damobile in via Gramsci a Rho. Un copione drammatico e i pochi istanti in cui si è consumatoal centro dell’indagine che sta conducendo la polizia locale che dovrà stabilire cosa sia accaduto esattamente. La chiamata d’emergenza è scattata poco dopo le 10, "un uomo è statoall’incrocio con la statale del Sempione" e la macchina dei soccorsi si è attivata subito:arrivate un’ambulanza emedica.ledel pensionato che ha riportato un grave trauma cranico e al volto, l’uomo è stato intubato e trasportato in codice rosso al Niguarda. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’impatto fra l’auto e la bici: secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali, quando il mezzo in arrivo dalla Statale l’avrebbe travolto.