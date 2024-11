Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a quasi 6 mesi dal voto di giugno per il rinnovo del Parlamento Europeo e camera si esprimerà sul l’atto finale di apertura ufficiale della commissione von der leyen e due il secondo mandato della Leader tedesca a capo del governo di Bruxelles si tratta dopo l’esame dei singoli commissari Infatti il plenum dell’assemblea di Strasburgo 38 la squadra di ministri tra vicepresidenti e singoli delegati alle varie materie di legislazione europea che ha grande ministra della difesa di Berlino nei prossimi cinque anni si è concluso nel pomeriggio di ieri l’incontro al Ministero delle Infrastrutture tra il ministro Matteo Salvini e le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero generale per venerdì 29 novembre il vicepremier è Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato la precettazione evitare di tagliarmi l’ennesimo venerdì di causa ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì ha spiegato Salvini in un video messaggio di terzi le drian ha dichiarato di aver colpito decine di obiettivi ed bolla Beirut nel sud del paese prima che c’è stato il fuoco entrata in vigore mercoledì prima dell’inizio del cessate il fuoco l’aviazione israeliana effettuato attacchi basati sull’intelligenza contro decine di centri di comando di sbolla lanciatori depositi di armi siti di infrastrutture terroristica Beirut tiro nabayet ha dichiarato l’esercito in un comunicato secondo l’emittente shomal sarebbe in particolare è stata distrutta una fabbrica segreta di missili terra terra e cambiamo ancora argomento sono 11 le persone arrestate dalla polizia coordinata dalla Procura di Catania nell’ambito dell’operazione taking Dawn finalizzata allo smantellamento della più grande rete di streaming illegale a livello internazionale secondo le forze dell’ordine sistema avrebbe avuto 2 milioni di utenti ed uno lo sport Champions stasera alle 21 in campo Aston Villa Juventus Bologna Lil ieri il Milan ha vinto contro la Mandala tenere stabile Domini svizzeri doppiette di retegui e dei gol di Cola Zero vittorie di misura della squadra di Inzaghi per ora capolista con autogol virus e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa