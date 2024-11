Lettera43.it - Trump ha nominato l’avvocato Jamieson Greer rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti

Donaldha sceltocome nuovoper ild’America, figura cruciale per l’attuazione dell’agenda economica del presidente eletto Usa., che aveva svolto un ruolo chiave durante il primo mandato del tycoon «imponendo tariffe alla Cina e ad altri Paesi per combattere pratiche commerciali sleali», come ha affermato The Donald, è stato capo dello staff delUsa per ilRobert Lighthizer durante i quattro anni già trascorsi daalla Casa Bianca. In passato avvocato dell’Aeronautica, il falco dei daziha lavorato negli ultimi anni come partner del team dello studio legale King & Spalding, occupandosi sempre di politiche ed accordi commerciali.LEGGI ANCHE: Terre rare e metalli critici: le armi di Pechino contro i possibili super dazi diDonald(Getty Images).