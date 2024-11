Digital-news.it - TELE System TS9018HEVC tivùsat - aggiornamento software D_00352

È in arrivo l’automatico del decoder TV satcompatibile DAZN alla versioneD00352.Note di versioneinterfaccia grafica e casistiche per gli operatori virtuali (DAZN ed eventuali operatori virtuali generici).interfacce.Accesso al menu per la consultazione anche delle smartcardin stato KILLED e SUSPENDED (oltre a quelle in stato ACTIVE).Modalità diautomatico d’antennaIl nuovoverrà reso disponibile dalla piattaformasecondo il calendario diconsultabile a questo link.Se correttamente collegato all’antenna satellitare, il decoder rileva ed installa autonomamente il nuovo: per evitare problemi di installazione è importante non interagire con il dispositivo durante tale processo.