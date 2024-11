Inter-news.it - Taremi, impatto all’Inter poco brillante. Ma giocatore da aspettare!

Dopo un ottimo precampionato, Mehdifin qui ha avuto un. Lo si è visto anche ieri in Champions League contro il Red Bull Lipsia. Unche, però, non si discute e che è giusto– Complice un infortunio a inizio stagione e ilspazio fin qui – se non in UEFA Champions League – per Mehdil’con l’Inter non è sicuramente dei migliori. Uno solo il gol segnato in tutte le presenze stagionali (15) per il nazionale iraniano, su rigore. In quella che resta la miglior partita giocata fin qui, ovvero in casa contro la Stella Rossa dove mise a referto anche due assist per i compagni nel 4-0 finale. Da lì, nelle altre presenze da titolare in Europa, non è riuscito a ripetersi. E ha attirato su di sè anche qualche critica specialmente dopo la gara di ieri contro il Red Bull Lipsia, nella quale è sembrato esserepartecipe alla manovra.