Lopinionista.it - Successo per Francesco Barbato al teatro Acacia

Leggi su Lopinionista.it

NAPOLI – Una realtà ricca di contraddizioni, dove le certezze sono nascoste dietro l’empatia delle azioni, un titolo come “Mare no” non è una negazione ma è il bisogno, dopo essere per forza di cose lontani dal mare azzurro della nostra Napoli, di tornare in questi lidi ed assaporare il gusto delle “jam session” con qualche amico. Gli stessi cheha radunato alper il suo spettacolo. La sensazione all’ascolto è quella che il napoletano e la musica classica partenopei siano non solo una tradizione ma uno scrigno da cui possono essere attinte tutte le musicalità e adoperate dal cambiamento che molte volte è sotto i nostri occhi e soprattutto sotto le nostre orecchie, ma non ce ne accorgiamo.Ilha una eccellente acustica e potrebbe ospitare tanti concerti come questo, sarebbe un vanto per una città che non può non riscoprire i suoi gioielli teatrali che fanno parte appieno della storia e della cultura napoletana apprezzata in tutto il mondo.