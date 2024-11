Superguidatv.it - “Senna” su Netflix, una serie tv che celebra l’uomo oltre il mito della F1 | Recensione

La nuova mini” in arrivo dal 29 novembre suoffre un ritratto inedito e coinvolgente di Ayrton, leggendario pilota di Formula 1 e icona dello sport mondiale morto a seguito di un tragico incidente sulla pista di Imola il 1 maggio del 1994. Attraverso sei episodi il pubblico può rivivere l’inizio di una carriera leggendaria, ma anche il percorso umano e la vita privata di Ayrton interpretato dal talentuoso Gabriel Leone. Si tratta di unache arriva a 30 anni dalla morte di quello che ancora oggi viene universalmente riconosciuto come il pilota più spettacolare nella storiaFormula 1.su, laGli episodisono una vera scarica di adrenalina, sin dal primo che mostra subito chi fosse davvero Ayrton: lui non voleva fare il pilota, lui era un pilota.