Gaeta.it - Riconoscimenti all’estero: otto nuovi ambasciatori d’Abruzzo per il 2024

L'Abruzzo celebra un'importante iniziativa volta a riconoscere il valore dei suoi concittadini che si sono distinti. Il Consiglio regionale ha annunciato il conferimento del titolo di "Ambasciatorenel Mondo" aindividui. Questo onore, assegnato dal 2011, premia tavole di merito in vari settori, tra cui la cultura, la professione e la solidarietà. Il premio non solo riconosce il successo degli abruzzesi lontani da casa, ma slinea anche il loro ruolo come rappresentanti della regione nel mondo.L'importanza dell'onorificenzaDal suo avvio, il titolo di Ambasciatoresi è imposto come un simbolo di orgoglio e distinzione per la regione. Concesso a chi, con il proprio lavoro, ha saputo portare in alto il nome dell'Abruzzo, l'onorificenza mira a celebrare il legame con le radici, una connessione forte nonostante la distanza.