Gaeta.it - Rassegna ‘Musica e letteratura’: Festa della cultura dal 2 al 6 dicembre a L’Aquila in onore di Busoni

Facebook WhatsAppTwitter Un evento di grande richiamo si prepara a intrattenere e coinvolgere il pubblico dicon la 31/a edizione. Promossa dall’Associazione Musicale Athena, in sinergia con l’Università dele il Conservatorio ‘Casella’, l’iniziativa celebra un’importante ricorrenza: il centenarioscomparsa di Ferruccio. Compositore eclettico e innovatore,ha mescolato tradizioni musicali diverse, e quest’evento non mancherà di evidenziare il suo legame con il mondo letterario. Gli appuntamenti si svolgeranno nei giorni 2, 3 e 6all’Auditorium Shigeru Ban, con inizio alle ore 18:00. Ogni serata offrirà un’opportunità unica per esplorare la connessione tra opere musicali die le opere letterarie che le hanno ispirate.