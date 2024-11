Secoloditalia.it - Rai, Meloni: “Solo schermaglie. Abbiamo trovato l’accordo sul Libano lo troveremo anche sul canone”

Leggi su Secoloditalia.it

Medioriente, cessate il fuoco in, Mediterraneo e Piano Mattei da “europeizzare” nell’intervento della premier Giorgiaalla decima edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. A margine dell’evento le immancabili domande dei cronisti sul fatto del giorno, l’incidente sulRai in commissione Bilancio (la maggioranza è andata sotto).non è affatto preoccupata dall’esito della votazione, non è il sintomo di terremoti nella maggioranza.Rai,: sono, niente di particolarmente grave“Sono, non ci vedo nulla di particolarmente serio.”, risponde a distanza a chi, sinistra e commentatori vari, è partito con il racconto del centrodestra spaccato e in debito d’ossigeno. “Seper un cessate il fuoco inpossiamo farlo pure sulRai.