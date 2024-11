Ilrestodelcarlino.it - Lube, è la notte del derby. Serve una vittoria per ripartire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quattordici anni dopo l’ultima volta, larivive un. Fine dell’attesa per una partita che i tifosi avevano cerchiato subito all’uscita del calendario, oggi alle 20.30 al PalaSavelli di Porto San Giorgio si gioca Grottazzolina-Civitanova. Una prima volta in A1, resa possibile dalla storica promozione dei fermani e sfida che è stata anticipata mentre era in programma l’8 dicembre come ultima di andata. Laperò quel weekend partirà per il Brasile e per il Mondiale. È la grande festa della pallavolo marchigiana. Finora la(Macerata) li ha sempre vinti e senza mai concedere un set ai cugini della regione. L’ultima volta risale al 2009-2010 e laliquidò Loreto. In precedenza i biancorossi avevano affrontato e steso Falconara sia nel 2001-2002 che nel 1998-1999. Civitanova e Grottazzolina non arrivano alla sfida come avrebbero voluto.