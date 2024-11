Oasport.it - LIVE Bielsko Biala-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: comincia la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 Piasecka ottiene il mani-out in parallela.7-7 Fast di Orzylowska.6-7 Antropova super nei 4 in metri su alzata al bacio di Castillo.6-6 BAJEMA! Attacco vincente.6-5 Murata Antropova, 3 punti consecutivi per le polacche. Male in copertura.5-5 La mette a terra Borowczak da posto 4.4-5 Conclude bene al centro Orzylowska.3-5 Non trova le mani del muro l’estone Laak.3-4 Out il muro di Baijens e Bajema.2-4 In rete l’attacco da seconda linea di Piasecka.2-3 MUROO! Bravissima Bajema!2-2 Out il servizio di Herbots.1-2 In l’attacco di Antropova da posto 4.1-1 Primo tempo vincente di Pacak.0-1 Muroo super di Antropova su attacco da posto 4 avversario.Si parte conin battuta.PRIMO SET17.59 Ecco lo starting six di Savino del bene: Herbotts, Ongnjenovic, Bajema, Carol, Baijens, Antropova, Castillo (L)17.