Libanotregua entrata in vigore dalle 3

7.00 Entrato inalle 3 del mattino,le 4 in Libano, il cessate il fuoco di 60 giorni tra Israele e Hezbollah. Non ci sono segnalazioni immediate di violalazioni della tregua. Un portavoce dell'Idf ha chiesto ai residenti evacuati dal sud di non tornare a casa, visto che l'esercito è ancora presente. Festeggiamenti a Beirut. La tregua prevede che Hezbollah ponga fine alla sua presenza armata nel sud e che le forze israeliane si ritirino.A vigilare, truppe libanesi,Unifil e un gruppo internazionale guidato dagli Usa.