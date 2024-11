Bergamonews.it - Legge di Bilancio 2025, “scissione” in Cisl: iscritti e grandi ex contro la linea del segretario Sbarra

Oltre cento tra semplicied ex dirigenti ai vari livelli di carica nella, hanno sottoscritto un appello contestando latenuta dallasulladie lo rilanciano agli organismi statutari e alle/agli iscritte/i. Tra i sottoscrittori: Savino Pezzotta gia?generale, Sergio Betti e Giovanni Guerisoli, gia? segretari nazionali, Gianni Italia e Pierluigi Caprioli gia? segretari generali Fimnazionale, molti gia? segretari a livello territoriale, regionale e nazionale, componenti di direttivi ai vari livelli, in sostanza un pezzo della storia– di ieri e di oggi – che si interroga, esprime un dissenso e pone delle domande.L’appello “Dissentiamo dalla sceltae rivolgiamo un appello” richiama e persegue il fine di fare rivivere nella quotidianita? lo storico principio della: “Il sindacato sara? dei lavoratori o non sara?”.