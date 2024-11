Le formazioni rivelate mentre Pep cerca di finire la corsa perdente

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 21:03:42 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Tre giorni dopo essere stato umiliato nel proprio stadio dal Tottenham, il Manchester City torna in campo all’Etihad.Questa volta accoglie il Feyenoord in Champions League.La squadra di Pep Guardiola cercherà di porre fine a una serie di cinque sconfitte davanti al pubblico di casa, ma non sarà facile.L’ex squadra di Arne Slot metterà alla prova il City nella stessa settimana in cui si recherà ad Anfield per affrontare il nuovo allenatore del Liverpool. per vedere come si schiereranno entrambe le squadre a Manchester.Novità sulla squadra del Manchester CityLa formazione di stasera XI Ederson, Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol, Gundogan, Bernardo (C), Nunes, Foden, Grealish, HaalandSUB Ortega Moreno, Carson, Walker, Dias, De Bruyne, Savinho, Wright, Simpson-Pusey, O’Reilly, McAtee, Wilson-Esbrand#CittàManuale #UCL pic.