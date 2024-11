Ilrestodelcarlino.it - La questione appalti approda in Consiglio. Poi all’esame c’è la variazione di bilancio

Tre argomenti e 15 atti presentati dalla minoranza, tra interrogazioni (sei), mozioni (cinque) e ordini del giorno (quattro). Sono questi i punti in programma per ilcomunale di domani (inizio alle 15), che partirà da un argomento finito al centro delle cronache negli ultimi giorni: la. "Si proporrà l’introduzione di un regolamento per l’affidamento di contratti pubblici ‘sotto soglia’, quelli che si possono assegnare direttamente, senza gara, in quanto il loro importo rientra in un certo limite (150mila euro per lavori, 140mila per beni e servizi) – spiega Lino Mechelli, presidente del–. Non è un atto obbligatorio, ma è dovuto. Diversi Comuni si stanno attrezzando in questo senso, creando regolamenti interni per gestire meglio e semplificare la materia, così da garantire equità e trasparenza.