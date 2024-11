Oasport.it - La maledizione di Mattia Bellucci: niente top-100, nove italiani nell’elite del tennis mondiale

da fare per. Ilta lombardo ha cercato fino all’ultimo di acquisire i punti per entrare nelro dei migliori 100 giocatori della classificaa fine stagione, ma anche per un pizzico di sfortuna il bersaglio non è stato centrato.Presente nel Challenger di Yokkaichi (Giappone),ha cercato di “perorare la propria causa”. Per essere sicuro di ciò, il nostro portacolori avrebbe dovuto raggiungere la finale o vincere il torneo, ma l’eliminazione immediata contro il tedesco Christoph Negritu (n.409 del ranking) sullo score di 6-7 (1) 6-2 7-5 ha fatto saltare per aria i suoi piani.Un riscontro sorprendente, se si considera la differente classifica dei due, ma frutto anche di una condizione fisica imperfetta dell’azzurro, arrivato a questo punto dell’annata col fiatone e anche con un problema fisico.