Ilrestodelcarlino.it - La droga dei politici

sonoti di social. È più forte di loro, non possono farne a meno. Quando hanno sulla punta della lingua la battuta insulsa, sprezzanti del ridicolo, la lanciano nell'etere, assetati di like, pollici all'insù e faccine sorridenti. Vivono in una bolla, pensano che l'applauso di quattro seguaci sghignazzanti equivalga all'approvazione degli elettori. Solo che le emoticon sono una cosa e i voti un'altra. Lo sa bene la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Annalisa Pittalis, che ha deriso la presidente uscente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo rea di aver indossato (peccato gravissimo) una gonna di tulle. Probabilmente senza gli intenti reconditi che le sono stati in seguito attribuiti, Pittalis (candidata non eletta alle ultime regionali) avrà pensato: ''Con questo post chissà quanti social-applausi incasserò''.