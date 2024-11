Inondavano le case di liquami ed estorcevano soldi, arrestati 13 membri della "banda dello spurgo"

Leggi su Open.online

Si fingevano una ditta specializzata in spurghi fognari per intrufolarsi nelledi Roma e provincia, inondarle died estorcere denaro per fornire una ulteriore riparazione. La poliziacapitale ha eseguito stamattina – mercoledì 27 novembre – 13 misure cautelari, di cui 11 in carcere e due ai domiciliari. Agli indagati, nell’ambito dell’indagine «Pecunia non olet», si contestano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni e truffe aggravate dalla minorata difesa. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato 100mila euro in contanti, diamanti, orologi Rolex, gioielli e una vettura di grossa cilindrata, ritenuti sproporzionati ai redditi dichiarati dagli operai“ditta”. Un ulteriore indagato è al momento ricercato. L’ostruzione degli scarichi e l’intervento d’urgenzaIl funzionamento era strutturato e sistematico, tanto da fruttare oltre un milione di euro all’anno.