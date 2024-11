Agi.it - Gru cade sul tetto di una Rsa a Genova

AGI - Una gru è caduta nel tardo pomeriggio su un edificio che ospita una Rsa al civico 34 di via Domenico Chiodo, nel quartiere Castelletto, a. Al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con due squadre. La gru era stata posizionata nel cantiere adiacente la Rsa per la costruzione di un condominio. Per cause da chiarire ha ceduto, sbattendo contro l'asfalto, mentre la parte terminale del braccio si è schiantata contro la copertura dell'edificio all'altezza del vano scale. Sul posto non c'erano operai. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, probabilmente sarà necessaria la ricollocazione in altre strutture di un numero significativo di ospiti della Rsa. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Iren per una fuga gas causata dal crollo, oltre che per la rottura di una tubazione dell'acqua.