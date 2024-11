Sport.quotidiano.net - Giorgia Mancin e la passione per i 42 km: "La mia sesta maratona per aiutare Valencia"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ha iniziato a correre quando era alle medie, grazie alle prime gare organizzate dalla scuola, poi è passata alle campestri, le gare di velocità, per le quali era particolarmente dotata, ma il mezzofondo è sempre stata la sua. E adesso per la ventinovenne codigorese, che gareggia per la società sportiva lagunare "Running Club", correre fa parte della sua vita ed ha già partecipato a ben cinque maratone, tutte, tranne una a New York. La si vede spesso correre lungo la pista ciclabile tra Codigoro e Pomposa, "per quella sensazione di sentirsi il vento nei capelli, i muscoli del corpo che armonicamente lavorano come un’orchestra e tutto ti fa stare bene con te stessa – dice– e con gli altri. Alla fine della corsa arriva anche la stanchezza, ma la gratificazione che provi è qualcosa di impagabile, sia quando lo stesso percorso lo hai effettuato in un tempo minore migliorandoti, ma anche se non è così, fino al prossimo allenamento o gara".