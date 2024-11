Bergamonews.it - Francesco Micheli, letture e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’incontro cone Fabio Cleto a Gres Art 671 ain diverse biblioteche in città, ildella Valgandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 27 novembre.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.45 alla biblioteca di Valtesse, a, si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che proponenelle biblioteche della città per bambini dai 4 agli 8 anni.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Galizzi, a, si terrà un nuovo appuntamento con “Leggimi! Libri che non si dimenticano”. I volontari del Circolo dei Narratori proporranno libri che li hanno commossi, divertiti, fatti pensare.Chi vuole può portare un libro e raccontarlo.Oggi alle 17.30 alla biblioteca Tiraboschi, a, si terrà un incontro con l’autrice Viviana Gravano, che presenterà il suo libro “Di-Scordare – Ricerche artistiche sulle eredità del fascismo in Italia”.