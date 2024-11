Lettera43.it - Figc, da un tesserato Aia un’istanza per chiedere un procedimento contro Gravina

Unnei confronti di Gabriele. Questo è quanto ha chiesto undell’Aia, l’Associazione italiana arbitri, a Giuliano Amato, oggi garante del Codice della Disciplina sportiva. L’uomo inha chiesto all’ex premier di procedere in merito all’indagine per la compravendita di libri antichi e la presunta provvigione sui diritti tv di Serie C per cui il presidente dellaè accusato di autoriciclaggio. Una notizia, quella riportata da Ansa, che rischia di minare ulteriormente le speranze didi farsi rieleggere alla guida della Federazione, proprio nei giorni in cui si sta parlando sempre più spesso della possibile candidatura di Alessandro Del Piero.LEGGI ANCHE:, le mosse ditra ricandidatura e riunioni segrete anti-CasiniAlessandro Del Piero (Getty Images).