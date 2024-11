Spazionapoli.it - Fedele contro Buongiorno, critica a sorpresa: “Solito errore”

ad Alessandroda parte di Enrico: il difensore è sotto accusa per un.Uno dei segreti del nuovo Napoli di Antonio Conte è senza dubbio anche Alessandro. Il difensore ex Torino è arrivato quest’estate per circa 35 milioni dopo una lunga trattativa con l’obiettivo di regalare finalmente un minimo di solidità alla difesa azzurra. Il centrale italiano si è rivelato un innesto perfetto per il reparto arretrato di Conte, sostituendo di fatto il ruolo assunto da Kim con un anno di ritardo.Il Napoli adesso è la migliore difesa del campionato: obiettivo quasi impensabile nella scorsa stagione, dove invece era fra le difese più perforate.è così rapidamente diventato anche un beniamino dei tifosi, i quali hanno un nuovo difensore centrale da idolatrare.