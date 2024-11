Ilrestodelcarlino.it - Due podi internazionali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La super settimana del Judo Riccionese si conclude con il botto grazie a Bruno Karamba Badiane, giovane talento di 19 anni che ha portato i colori del Senegal sulo internazionale. Dopo due anni di intensi allenamenti in Italia con la Polisportiva Riccione, Bruno è tornato nella sua Dakar per rappresentare la federazione senegalese al suo debutto in campo internazionale. Un esordio che lascia il segno: Badiane ha conquistato due prestigiosi terzi posti, sia nella categoria under 21 sia tra i senior. Un risultato straordinario per il giovane judoka che, con determinazione e sacrificio, si sta facendo strada verso il circuito di qualificazione olimpica africana. "Seguire Bruno in quella che è stata l’occasione della vita non è stato semplice, ma il risultato ripaga di ogni sforzo", dichiara il presidente e tecnico Luca Nassuato, che sottolinea l’importanza del duro lavoro svolto.