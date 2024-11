Lapresse.it - Due per mille, stop del Quirinale all’emendamento

Dalarriva unodepositato al decreto fiscale che riforma il meccanismo di finanziamento ai partiti rivedendo la disciplina del 2×1000 in modo da prevedere 42,3 milioni di euro dal 2025 con una proporzionalità della ripartizione dei fondi, anche in caso di scelta non espressa da parte del contribuente.La proposte di modifica, come anticipato dal Sole 24 ore, non otterrebbe l’approvazione delper due ragioni. Intanto, per disomogeneità di materia con il Dl Fiscale. In secondo luogo perché un tema così complesso non può essere affrontato attraverso un emendamento (a un decreto che come tale deve avere i requisiti di necessità e urgenza) ma meriterebbe una riforma autonoma.