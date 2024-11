Ilfattoquotidiano.it - Drake furioso: “Universal Music ha usato bot e mazzette per gonfiare gli ascolti di Not Like Us di Kendrick Lamar”. La major replica: “Accuse false”

Zitto zitto e senza dire niente a nessuno il rapper vincitore del Premio Pulitzerha pubblicato venerdì scorso il suo sesto album “GNX”. E come specifica la comunicazione ufficiale: “In poco più di 2 giorni, l’album ha ottenuto la cifra record di oltre 100 milioni di stream solo su Spotify, occupando con i suoi brani le prime posizioni di tutte le classifiche globali”. Numeri che hanno indispettito il “rivale”che ha sguinzagliato il suo team di avvocati. Ma quale sarebbe il problema?L’azione legale controsi basa sul presunto materiale che inchioderebbe laper “aver aumentato artificialmente gli streaming del dissing dicontro di lui, NotUs“. Nei documenti depositati al tribunale di New York, la società di, Frozen Moments LLC, ha acce il gigante dello streaming Spotify di aver messo in atto uno “schema illegale che coinvolgeva bot, payola e altri metodi per promuovere la canzone di”.