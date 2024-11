Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Aston Villa-Juventus 0-0 e Bologna-Lille 0-0: palo di Alexsandro- LIVE

Dopo le tre vittorie di ieri, stasera toccherà a bianconeri e rossoblu scendere in campo nella quinta giornata diUn mercoledì da leoni dopo un martedì da sogno: è questo l’obiettivo di, che scenderanno in campo questa sera nella quinta giornata della. Dopo le tre vittorie di Atalanta, Inter e Milan, toccherà a bianconeri e rossoblu portare altri punti al ranking Uefa dell’Italia, che ha raggiunto il secondo posto dopo le imprese di nerazzurri e rossoneri. La classifica, d’altronde, non consente passi falsi, anche alla luce dei risultati di ieri.(Lapresse) – calciomercato.itPartiamo dai bianconeri che, in piena emergenza e con ben otto assenti, farà visita all’. Protagoniste del maxi scambio tra Douglas Luiz da un alto e Iling Junior e Enzo Barrenechea dall’altro, ceduti in prestito ae Valencia, le due squadre sono attualmente fuori dalle prime otto posizioni in classifica, che porterebbero alla qualificazioneagli ottavi di finale.