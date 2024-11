Anteprima24.it - Abusi edilizi, sequestrati area e 4 villette nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoIl complesso residenziale in fase di ultimazione era stato realizzato – secondo l’accusa – senza seguire le indicazioni tecniche previste e dunque risultavano esserci diversi: sequestrata un’di quasi 3.600 metri quadrati dove insistevano quattroa più piani ancora da completare. Denunciate all’autorità giudiziaria cinque persone. È accaduto a Giugliano in Campania, nella zona di Lago Patria, dove i carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli, coadiuvati dal personale del locale ufficio tecnico comunale. Da ciò che si apprende, i militari hanno accertato che le strutture risultavano in totale difformità rispetto al permesso a costruire. Inoltre, sempre da quanto hanno riferito gli inquirenti, mediante una pompa idraulica i reflui collettati all’interno di una vasca di raccolta sarebbero stati successivamente abbandonati direttamente nello specchio d’acqua del Lago Patria.