Stagione invernale, uno skipass unico per sciare in tutta la Lombardia

. Unoperinla. Presentata lunedì 25 novembre dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani Federica Picchi nel corso dell’evento ‘Winter Opening’, “Ski’n Card” è un’iniziativa promossa da Regioneper incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano, una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l’accesso ai comprensori sciistici della regione.Una delle tante proposte del Pirellone per l’avvio della, promossa in collaborazione con Anef Ski, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro.“La nuova tessera – così Picchi – è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente diottimizzando i costi.