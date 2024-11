Secoloditalia.it - Spuntano video e audio del coro delle femministe: “Meloni stupratore”. E la sinistra non si indigna

Domenica scorsa avevamo titolato, sul Secolo d’Italia, “Odio femmninista. Striscioni choc:e Valditara stupratori”, facendo riferimento alla manifestazionedi “Non una di meno” che si era trasformata in passerella contro lae il governo in nomedonne ammazzate dagli uomini e di un femminicidio imputato, con motivazioni assurde, a una parte politica precisa, quella di destra. Ieri, in tv, a Quarta Repubblica, è spuntato anche ile l’di quello squallido epiteto rivolto ae Valditara, in un climadi caccia alle streghe e di isterismo politico., cosa scriveva il Secolo“La marea fucsia era anche un po’ rossa – scriveva domenica Il Secolo – a giudicare dai cori di ultra, dalle proteste “nude look”, dagli slogan pro Pal, fino alle foto del ministro Valditara bruciate in piazza a Roma.